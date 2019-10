Rutte: burgerslachtoffers zijn verschrikkelijk

Premier Mark Rutte wil niet ingaan op het nieuws dat een Nederlandse precisiebom in 2015 een wijk in Hawija zou hebben verwoest in Irak, zei hij na afloop van de EU-top in Brussel. Volgens NRC en NOS zou de aanval zijn uitgevoerd door een Nederlandse F-16 op een autobommenfabriek van IS, waarbij zeventig burgers zouden zijn gedood. “Laat ik zeggen dat het verschrikkelijk is als er burgerslachtoffers vallen”, zei hij.

“Maar op specifieke vragen over F-16s kan ik niet ingaan”, aldus Rutte. Hij wees op terughoudendheid in belang van de veiligheid van bijvoorbeeld de piloten. Rutte wou ook niet zeggen of en in hoeverre hij in functie van minister-president ge├»nformeerd was.

De Tweede Kamer eist openheid van zaken over de zaak. “Er is al een gesprek gaande met de Kamer over hoe er eerder en meer transparantie kan komen”, aldus Rutte. “Minister Van Bijleveld heeft al uitgebreid een toelichting gegeven”, verwees hij naar de actuele kwestie.