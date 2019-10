Tweede verdachte zaak Tob Cohen wil ook vrij

De tweede verdachte in de moordzaak van de Nederlandse zakenman Tob Cohen heeft de Keniaanse rechter gevraagd om hem op borgtocht vrij te laten. Peter Karanja liet de rechtbank weten dat hij al meer dan dertig dagen in de cel zit en dat hij bereid is zich te houden aan alle door de rechtbank opgelegde voorwaarden, meldden Keniaanse media.

Volgens Karanja is hij tijdens zijn hechtenis een aantal keer meegenomen voor ondervraging en tot diep in de nacht verhoord. “Ik ben van mening dat dit niet correct is en alleen bedoeld was om me fysiek en mentaal te martelen voor het verkrijgen van informatie die ik duidelijk niet kon geven”, meldt hij in zijn aanvraag. De rechtbank zal waarschijnlijk dinsdag over het verzoek besluiten.

Hoofdverdachte is Cohens vrouw Sarah Wairimu, die eerder al op borgtocht is vrijgelaten. Volgens de aanklagers heeft ze de moord met zo’n twintig anderen beraamd en gepleegd. Een van hen zou Karanja zijn. Zijn verklaring leidde volgens Keniaanse media tot de vondst van de stoffelijke resten van Cohen, die bijna twee maanden spoorloos was. Zowel Wairimu als Karanja zegt onschuldig te zijn.