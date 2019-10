Koerden demonstreren in Amsterdam

Enkele honderden Koerden hebben zaterdag in Amsterdam gedemonstreerd tegen de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië. Ze verzamelden in het Vondelpark en liepen vervolgens naar het Museumplein. De betogers hadden veel vlaggen bij zich en protestborden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan werd door enkele deelnemers uitgemaakt voor terrorist, vrouwenmoordenaar en kindermoordenaar, maar de demonstratie had een vrij rustig verloop.

Eerder deze week waren er ook al protesten van Koerdische organisaties in ons land. Tijdens de demonstratie in Rotterdam woensdag kwamen Koerden in conflict met Turkse tegendemonstranten. Daarbij werden tientallen mensen aangehouden en raakten agenten gewond.

De organisator van de demonstratie van zaterdag, de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan (Demned), had vooraf gerekend op een paar duizend mensen in de hoofdstad. De demonstranten beraden zich nog op het organiseren van andere protesten.