Reis over de wereld op Cinekid

De 33e editie van Cinekid laat kinderen reizen over de wereld. Met het thema ‘Hello World – Stel je voor’ kunnen de jonge bezoekers vanaf zaterdag onder meer verhalen ontdekken uit andere landen. Bijvoorbeeld aan de hand van een van de vele films, tv-series, interactieve kunstwerken en games die op het kindermediafestival in Amsterdam te vinden zijn.

Op het programma staan 48 speelfilms en 118 korte films, waaronder producties uit 38 verschillende landen die vaak niet in de bioscoop zijn te zien. Zo staat de Kirgizische film Rennen naar de hemel op het programma.

Ook kunnen de bezoekers zich weer uitleven in het MediaLab, een digitale speeltuin en doe-tentoonstelling met games, apps en workshops. Verder zijn er masterclasses van YouTubers, TikTokkers en acteurs. Op vrijdag worden de prijzen uitgereikt voor beste jeugdfilms, tv-series en mediaprojecten.

Cinekid is het grootste kindermediafestival ter wereld voor kinderen van 3 tot 14 jaar. Het evenement is niet alleen in Amsterdam, maar reist ook door het land. Zo zijn er activiteiten in 35 filmtheaters. Jaarlijks komen er zo’n 70.000 kinderen op af.