‘Stranden Bonaire viezer dan Noordzeestranden’

Op de stranden van Bonaire ligt tien keer meer afval dan op de Noordzeestranden. Het afgelopen jaar zijn op de Bonaireaanse stranden meer dan 50.000 stukken afval geteld, waarvan het merendeel van plastic is. Dat zijn gemiddeld 3345 weggegooide spullen per locatie. Volgens dezelfde methode zijn 313 items aangetroffen per 100 meter strand aan de Noordzee. Vooral sigarettenpeuken zijn op Bonaire een grote boosdoener, waarvan de filters – die meestal van plastic zijn – gevaarlijk zijn voor het leven in zee.

Dat blijkt volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) en Clean Coast Bonaire uit onderzoek dat ze zaterdag naar buiten brengen. Getrainde vrijwilligers hebben elke drie maanden op een aantal locaties op het Caribische eiland stukken troep geteld en geregistreerd. Die waren aangespoeld of achtergelaten.

Op de onderzochte plekken op Bonaire waar veel mensen recreƫren, vormden sigarettenpeuken de helft van het afval dat mensen daar achterlieten. Naast peuken werden ook veel plastic flesjes, doppen, wegwerpbestek en rietjes gevonden.

De stranden van Bonaire zijn volgens het WWF belangrijke nestgebieden voor zeeschildpadden, een bedreigde diersoort, en bovendien zijn er rondom het eiland kwetsbare koraalriffen.

In juli heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) een verklaring ondertekend die moet leiden tot een verbod op wegwerpplastic. Het WWF en Clean Coast Bonaire hameren op zo’n verbod en willen met de lokale overheid en bedrijven een plan hiervoor ontwikkelen.