Twee opgepakte jongeren in Rotterdam nog vast

Van de zes jongeren die donderdagavond zijn opgepakt in Rotterdam-Zuid, zitten er nog twee vast. Het gaat om een 19-jarige man die een toezichthouder zou hebben beledigd en een 16-jarige jongen die mogelijk betrokken was bij een steekpartij. Hij ligt met verwondingen in het ziekenhuis.

De vier die naar huis zijn gestuurd, hadden geen ID-kaart bij zich. Een ander slachtoffer dat gewond raakte bij een steekpartij, mocht vrijdag het ziekenhuis verlaten.

De arrestaties werden verricht nadat donderdag groepen jongeren meerdere keren slaags met elkaar raakten, waaronder in een bus en een tram. De twee groepen uit Charlois en IJsselmonde zouden al langere tijd problemen met elkaar hebben. Vanwege de onrust waren vrijdagavond handhavers van de gemeente en de politie nadrukkelijk op straat aanwezig.