Wat moet je nou nog met Kuifje in Afrika?

Het Huis van het boek in Den Haag houdt vanaf zondag een tentoonstelling over boeken die volgens velen ‘niet meer kunnen’. Foute boeken?, heet de expo van gastconservator Bert Sliggers. Bezoekers wordt ook gevraagd hun mening te geven over boeken en teksten die vroeger misschien heel gewoon waren, maar “door een andere tijdgeest en voortschrijdend inzicht controversieel zijn geworden”.

“Wie leest er nog zijn kinderen Oki en Doki bij de negers voor of Kuifje in Afrika? Hetzelfde geldt voor christelijke boeken waarin joodse kinderen worden bekeerd of ‘heidenen’ in Afrika door missie of zending”, zegt het museum op de eigen site, verwijzend naar onder meer Het Kerstjoodje uit 1924. Ook wordt er aandacht aangekondigd voor politieke propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name via kinderboeken.

“De discussie over deze ‘foute’ boeken, die vaak in enorme oplagen zijn verspreid, raakt aan verrassend actuele thema’s, zoals racisme, seksisme en antisemitisme”, aldus het museum dat die gelijkenissen ook laat zien. Daarbij worden er vragen gesteld als: moet je maatregelen nemen tegen bepaalde titels of vallen ze toch onder de vrijheid van meningsuiting?

In een van de zes tentoonstellingszalen kunnen bezoekers citaten, woorden en titels uit boekjes scheuren waarvan ze vinden dat die niet (meer) door de beugel kunnen. Het Huis van het boek stelde een grote hoeveelheid van die boekjes samen, waaruit de teksten kunnen worden gescheurd om ze vervolgens op een muur te plakken.