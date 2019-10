Brand in zalencentrum Loil onder controle

De grote brand die in zalencentrum Lara in het Gelderse Loil in de nacht van zaterdag op zondag woedde, is onder controle. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer. De bewoners van 8 huizen, die door de politie uit voorzorg zijn ontruimd, zijn opgevangen in de pastorie. Bekeken wordt wanneer ze kunnen terugkeren.

De brand ontstond vannacht toen niemand aanwezig was in het pand en werd ontdekt door omwonenden. Op enig moment sloeg het vuur over naar een ouder gedeelte van het zalencomplex. Het dak daarvan bevatte asbest en stortte in. Volgens de brandweer zijn er asbestdeeltjes aangetroffen in het pand, maar hebben die zich niet verspreid in de directe omgeving. “Er is geen gevaar voor omwonenden”, aldus de brandweerwoordvoerder.

Het zalencomplex bestond uit vier zalen, foyer, cafĂ© en restaurant en moet volgens de brandweer “als verloren worden beschouwd.”