Grote kans op relatief zachte winter

Komende winter wordt naar verwachting wisselvallig en relatief warm. Voor zowel december, januari als februari zijn de computermodellen unaniem: de kans op zachter weer dan normaal is groot. Dat meldt Weeronline. Een ouderwetse Hollandse winter met veel sneeuw en kou zit er waarschijnlijk niet in, laat staan een Elfstedentocht.

De oorzaak van de zachte winter is een overheersende zuidwestenwind, die zorgt voor de aanvoer van zachte oceaanlucht. Daardoor is de kans op vorst en sneeuw kleiner dan gebruikelijk en zal de temperatuur regelmatig oplopen tot in de dubbele cijfers. De seizoensmodellen verwachten gemiddeld een winter die ongeveer anderhalve graad warmer wordt dan de normaal van 3,4 graden, waarbij de temperatuur overdag gemiddeld rond de 6 graden ligt en ’s nachts bij het vriespunt. Deze winter ligt de temperatuur in veel nachten ruim boven nul en is het overdag vaak zacht tot zeer zacht.

Ook het aantal dagen en nachten met vorst ligt waarschijnlijk lager dan gemiddeld. Een normale winter telt 38 dagen met vorst in de nachten en 7 ijsdagen waarop het ook overdag blijft vriezen. Doordat dit aantal komende winter waarschijnlijk lager uitvalt dan normaal, is de kans op een Elfstedentocht nog kleiner dan gemiddeld. Toch is er wel degelijk kans op winterweer: ook in een zachte winter komen heldere en windstille nachten met vorst voor. Bovendien waait de wind nooit een hele winter uit dezelfde richting. Er mag dus nog gehoopt worden op korte perioden met koude oosten- tot noordenwinden, waardoor het zeker even tot sneeuw- of schaatspret kan komen.

Zuidwestenwinden brengen meestal niet alleen zachte oceaanlucht met zich mee, maar ook regenzones. De meeste modellen zinspelen dan ook op bovennormale hoeveelheden neerslag. Landelijk valt in een normale winter gemiddeld ruim 207 millimeter regen, nu wordt op zo’n 250 millimeter gerekend.

De relatief grote hoeveelheid regen zou goed nieuws betekenen voor de lage grondwaterstanden in het oosten en zuiden van het land. Vooral in januari en februari lijkt het natter te worden dan normaal. In december is nog een redelijk aantal droge dagen te verwachten en komt de neerslaghoeveelheid dicht in de buurt van het gemiddelde.