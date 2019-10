Een 4-jarige jongen is zondag overleden in een ziekenhuis nadat hij eerder op de dag in het water terecht was gekomen bij een binnenspeeltuin in Aalsmeer.

In eerste instantie was er sprake van vermissing van de kleuter bij de speeltuin aan de Oosteinderweg. Hij werd buiten in het water gevonden, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het uiteindelijk niet.

De politie onderzoekt hoe de jongen in het water terecht is gekomen.