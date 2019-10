Vals alarm verdacht pakketje in trein

Het treinverkeer rond Amersfoort heeft zondagavond enige tijd hinder ondervonden van een onderzoek naar een verdacht pakketje in een trein. Na vondst van het pakketje werd de trein in Hilversum ontruimd en naar een rangeerterrein bij Amersfoort gereden voor onderzoek, zegt de politie. In het pakketje werden alleen maar persoonlijke bezittingen aangetroffen.

Tussen Baarn en Amersfoort reden tijdens het onderzoek geen treinen, meldde de NS. Tussen Amersfoort en Amersfoort Vathorst reden minder sprinters.