Ook tweede concert Rieu in Santiago geschrapt

André Rieu is zondagochtend vertrokken uit Santiago en zal dus definitief niet optreden in de Chileense hoofdstad. Dat meldt zijn zoon Pierre aan entertainmentdienst BuzzE.

De violist en orkestleider blies zaterdag ook al een show af, vanwege de rellen en de noodtoestand in Santiago. Hij kreeg het advies zo snel mogelijk het vliegtuig te pakken en heeft dat ter harte genomen. De twee concerten worden op een later moment ingehaald, aldus Pierre Rieu. Nieuwe data worden nog geprikt. Ook kunnen fans het geld van de tickets terugkrijgen, daar worden ze later over geïnformeerd.

In Santiago liepen demonstraties tegen tariefsverhogingen in het openbaar vervoer dit weekend uit de hand. Daarop werd de noodtoestand uitgeroepen en werden grote evenementen geannuleerd.