Een scooterrijder is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen toen hij in Zeist tegen een lichtmast botste. Het slachtoffer, van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt, overleed ter plekke, meldt de politie.

De bijrijder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog bezig met onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.