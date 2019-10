Solar Team Eindhoven wint met zonne-gezinsauto

De zonneauto van het Solar Team Eindhoven, de Stella Era, heeft de World Solar Challenge in Australië gewonnen in de klasse voor gezinsauto’s (Cruisers). Het team van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werd zondag gelauwerd tijdens een ceremonie in Adelaide.

De wagen passeerde vrijdag als derde de eindstreep, na een rit van 3000 kilometer dwars door de Australische Outback. Zaterdag werden de wagen gekeurd door een jury.

Bij de vorige editie van de World Solar Challenge, twee jaar geleden, won de Eindhovense gezinsauto ook al.

In de raceklasse ging de winst eerder deze week naar het team uit Leuven. Twee Nederlandse kanshebbers waren uitgevallen door pech. De zonneauto uit Enschede werd door een windvlaag van de weg geblazen en belandde ondersteboven in het zand. De zonnewagen uit Delft nam de koppositie over, maar vatte vlam en brandde uit.