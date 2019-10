Tropische Mindf*ck goed voor 1,3 mln kijkers

De eerste aflevering van de nieuwe serie rond illusionist Victor Mids, Mindf*ck Caribbean, heeft zaterdagavond 1,34 miljoen kijkers weten te boeien. Ze zagen onder meer hoe Mids te gast was bij Golden Earring-zanger Barry Hay op Curaçao. Deze hele serie Mindf*ck speelt zich af op Aruba, Bonaire en Curaçao en in Suriname.

Het programma staat op de derde plaats in de kijkcijfer top-25 van de Stichting KijkOnderzoek, achter het NOS Journaal van 20.00 uur (1,48 miljoen kijkers) en Studio Sport Eredivisie (1,36 miljoen). Alle drie programma’s waren te zien op NPO1.

De aftrap van het nieuwe seizoen van Even tot hier (NPO1), met cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe, pakte de zesde plaats achter Ik Hou van Holland (SBS6) en Kassa (NPO1).

De halve finale van Dancing With The Stars (RTL4) bleef steken op 676.000 kijkers en bezet daarmee de 13e plaats in de kijkcijferlijst.