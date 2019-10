Dronken hoogbejaarde stapt toch de auto in

Een 85-jarige man uit Waalwijk is maandagochtend in alle vroegte tóch dronken in zijn auto gaan rijden, terwijl de politie hem dat had afgeraden. Uiteindelijk bleek hij te dronken voor de blaastest en had hij ook nog een verlopen rijbewijs.

Agenten zagen de man rond 03.30 uur naar zijn auto lopen en ze waarschuwden hem vooral niet te gaan rijden. Omdat ze het niet vertrouwden, besloten ze om de hoek te blijven kijken. De man reed inderdaad weg en het bleek nog een flinke kluif om de auto te laten stoppen. De man reageerde niet op stoptekens of de blauwe zwaailampen.

Pas toen ze de auto blokkeerden, stopte de Waalwijker. Op het politiebureau moest hij bloed laten afnemen. De politie gaf hem drie processen-verbaal mee.