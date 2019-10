Eis: taakstraf politiemedewerker om stalking

Een politiemedewerker die zijn ex-vriendin zou hebben gestalkt en onbevoegd informatie uit de politiesystemen haalde, moet volgens het Openbaar Ministerie gestraft worden met een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De Belgische verdachte heeft volgens de aanklaagster eind 2017 zeker zes weken lang zijn ex belaagd met een enorme hoeveelheid telefoontjes en berichten, soms ook ’s nachts. Ook benaderde hij haar familie, vrienden en werk. Ze deed aangifte, omdat ze zich bedreigd voelde, zei de aanklaagster voor de rechtbank in Den Haag.

De 53-jarige Michel S. verklaarde maandag emotioneel dat hij geen stalker, bedreiger of dwingeland is. Het ging om liefdesverdriet, omdat zijn vriendin hem zonder uitleg na een “leuke relatie” van negen maanden aan de kant schoof. Hij had toen net een zware rugoperatie ondergaan en zat thuis in een roes van pijnstillers en boosheid.