Ex-politiechef doet aangifte tegen Grapperhaus

De weggestuurde Leidse politiechef Fatima Aboulouafa heeft aangifte van smaad en laster gedaan tegen minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Dat bevestigt haar juridisch adviseur Karim Aachboun na berichtgeving van de NOS.

Grapperhaus schreef vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat het vertrek van Aboulouafa bij de politie losstaat van haar inhoudelijke kritiek op misstanden bij de politie. “Evenmin is het beeld juist dat zij vanwege die kritiek weg zou moeten”, aldus de minister.

“Daarmee wordt de suggestie gewekt dat er een andere reden zou zijn voor het vertrek van mijn cliĆ«nt dan haar kritische houding”, zegt Aachboun. “Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende wordt afgestraft omdat zij naar eer en geweten heeft gehandeld met betrekking tot de aan haar gemelde misstanden binnen de politie.” Aboulouafa zei zich bij de politie vaak onveilig te hebben gevoeld door discriminatie.

Volgens Aachboun is de aanklacht van smaad en laster ook nog gebaseerd op andere zaken, waarover hij nu niets kwijt wil. Een woordvoerder van minister Grapperhaus zegt dat het ministerie de aangifte afwacht.

Volgens de politie ontstond de afgelopen weken een onwerkbare situatie in het team van Aboulouafa nadat directe collega’s het vertrouwen in de teamchef hadden opgezegd. De komende tijd bekijkt de korpsleiding met Aboulouafa, ondersteund door een onafhankelijke externe verkenner, of ze op een andere plaats in de politie kan werken. Haagse bronnen bevestigen dat Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en voormalig politieagent, de rol van verkenner op zich zal nemen.