Gevaarlijk virus bij tomaten Westland

Bij een tomatenteler in het tuinbouwgebied Westland is een voor tomaten en paprika’s gevaarlijk, zeer besmettelijk virus aangetroffen. Op een andere locatie in het gebied is zeer waarschijnlijk een tweede besmetting. Voor alle plantenkwekers gelden vanaf nu extra eisen bij de afzet van tomaten en paprikaplanten.

Boosdoener is het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Volgens het ministerie van Landbouw is het niet gevaarlijk voor mensen of dieren maar tast het tomaten- en paprikaplanten aan. Aangetaste vruchten zijn eetbaar maar niet meer verkoopbaar. De planten sterven af. Het is bij telers niet nodig de hele kas te ruimen, maar er moet wel strenge hygiëne worden nageleefd. Bij kwekers zal echter wel de hele partij moeten worden geruimd als het virus wordt aangetroffen.

Het virus dook de laatste jaren enkele malen op in onder meer Duitsland en Italië. Waakhond NVWA is volop bezig met het zoeken naar de bron van het virus. Ook overlegt de NVWA met vertegenwoordigers van de sector en worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor telers.