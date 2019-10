Kwart jeugdzorginstellingen in rode cijfers

Hoewel in de jeugdzorg vorig jaar de omzet is gestegen vergeleken met het jaar daarvoor en ook het aantal cliënten groter is geworden, kwam toch een kwart van die instellingen uit in de rode cijfers. Dat stelt inkoopcoöperatie Intrakoop. Die organisatie baseert zich op de Jaarverslagenanalyse Jeugdzorg 2018, waarvoor 268 jaarverslagen van jeugdzorgorganisaties werden bekeken.

De totale omzet van de 268 onderzochte instellingen in de jeugdzorg bedroeg in 2018 circa 2,5 miljard euro, 200 miljoen meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 6,4 procent, het aantal cliënten met 5,4. Die 268 instellingen zagen het totale nettoresultaat met 13 miljoen dalen van 46 miljoen euro in 2017 naar 33 miljoen euro in 2018.

De overgang van de jeugdzorg naar gemeenten levert een belangrijke bijdrage aan de druk op de sector, concludeert Intrakoop, dat de cijfers samen met accountantskantoor Verstegen analyseerde. Ook de krappe arbeidsmarkt en niet altijd kostendekkende tarieven spelen een belangrijke rol.

Intrakoop is een inkoopcoöperatie voor zorginstellingen en heeft ongeveer zeshonderd leden door het land.