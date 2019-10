Onderwijsstaking 6 november zo goed als zeker

De staking op 6 november van leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs gaat vrijwel zeker door, aldus de Algemene Onderwijsbond AOb. De bonden hadden de regering een ultimatum gesteld voor meer geld, maar dat is maandag verlopen.

De onderwijsbonden riepen leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs vorige maand al op om op genoemde datum te gaan staken. Ze willen “een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega‚Äôs” afdwingen.

Vorige week was er nog een overleg met het kabinet. Daarna was het eigenlijk ook al de verwachting dat de staking niet meer zou worden afgewend. De ontmoeting tussen de onderwijssector en premier Mark Rutte en onderwijsminister Arie Slob verliep goed, maar leidde niet tot concrete toezeggingen. Meteen werd al gezegd dat de onderwijsstaking dus zou blijven staan. Er wordt nog wel een tweede gesprek georganiseerd, maar het is nog niet duidelijk wanneer. Mocht dat voor 6 november zijn en voldoende zekerheid geven, kan de staking alsnog worden afgeblazen, aldus de AOb.

Bonden en werkgevers PO-Raad en VO-raad vroegen het kabinet eerder dit jaar om 423,5 miljoen euro voor 2020, voor een ‘noodpakket’ voor het primair en voortgezet onderwijs.