Patiëntenstop bij GGNet

De Gelderse organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGNet neemt geen nieuwe patiënten meer aan als die verzekerd zijn bij het Zilveren Kruis en de daaraan verbonden verzekeraars Prolife, FBTO, Interpolis, De Friesland, Avero Achmea, One Underwriting Health en Ziezo. De vergoeding die voor dit jaar was afgesproken, is al op.

GGNet maakt nog wel enkele uitzonderingen, zoals voor patiënten die in crisis zijn of gedwongen moeten worden opgenomen, voor mensen die vóór 21 oktober zijn aangemeld en voor patiënten jonger dan 18 jaar.

GGNet is “al langere tijd in gesprek met Zilveren Kruis om tot een goede oplossing te komen voor de te krappe inkoop en de toenemende kosten van steeds meer complexe problematiek van patiënten”. Eerder kwam de organisatie volgens eigen zeggen ook al tekort, maar nu past ze ervoor het verschil uit eigen zak bij te betalen.

Zilveren Kruis laat in een reactie weten dat het budget voor 2019 in overleg met GGNet is afgesproken. De zorgverzekeraar heeft GGNet gevraagd hoeveel extra mensen dit jaar behandeld kunnen worden als er extra geld wordt vrijgemaakt. “Dit omdat er bijvoorbeeld nu al wachtlijsten zijn die bijvoorbeeld in Apeldoorn voor specialistische zorg opgelopen zijn tot 22 weken voor een eerste intake.”

GGNet kan volgens Zilveren Kruis niet aangeven hoeveel extra mensen geholpen kunnen worden, dus is voor de zorgverzekeraar niet duidelijk of extra geld de juiste oplossing is. “We zijn nog met elkaar in gesprek en hopen snel duidelijkheid te hebben”, aldus Zilveren Kruis.

Een patiëntenstop is niet uniek. Het komt vaker voor dat ziekenhuizen en GGZ-instellingen zich ertoe genoodzaakt zien. GGNet heeft verschillende vestigingen in Gelderland en behandelt jaars 18.000 mensen.