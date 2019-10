Ruim 400.000 bezoekers uit 146 landen bij ADE

Ruim 400.000 bezoekers uit een recordaantal van 146 landen bezochten afgelopen week het Amsterdam Dance Event (ADE). Het festival duurde van woensdag tot en met zondag en telde meer dan duizend evenementen op ruim tweehonderd locaties.

Bij de gemeente Amsterdam kwamen meer klachten van geluidsoverlast binnen dan de afgelopen jaren tijdens ADE. Hoeveel dat precies waren, kon de woordvoerder van de gemeente niet zeggen.

Bij een optreden van de Nederlandse dj Martin Garrix in de RAI werd met pepperspray gespoten. Zeker 130 mensen moesten naar de EHBO en veel mensen zijn in dat tumult bestolen. Hoeveel aangiften er zijn binnengekomen, is nog niet bekend. “Iedereen doet ook aangifte in de eigen woonplaats, dus of alles aan ADE gelinkt gaat worden, kunnen we nog niet zeggen”, aldus een politiewoordvoerder.

ADE is uitgegroeid tot het belangrijkste wereldwijde platform voor elektronische muziek.