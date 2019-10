In de Gelderse plaats Hengelo heeft de politie in een woning aan de Julianalaan twee lichamen aangetroffen. De identiteit van de overleden personen is nog niet bekend.

Een woordvoerster kan ook nog niet zeggen of het om een misdrijf gaat. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en heeft een mobiel kantoor bij de woning neergezet, van waaruit de rechercheurs hun werk kunnen doen. De woning ligt in een rustige woonwijk. De omgeving is afgezet met linten.