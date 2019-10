Vader gezin Ruinerwold in gevangenisziekenhuis

De 67-jarige vader van het gezin in Ruinerwold verblijft in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Wat hij heeft en of hij acuut moest worden opgenomen, kon een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet vertellen. De man heeft een aantal jaar geleden een hersenbloeding gehad.

Op de boerderij in Ruinerwold waar vorige week een gezin werd aangetroffen dat in totale afzondering leefde, wordt maandag geen onderzoek gedaan. De vader van het gezin wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij hoort dan of hij langer moet blijven vastzitten.

Hoe het met de zes meerderjarige kinderen van het gezin gaat, is ook niet duidelijk.