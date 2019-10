‘Vallende sterren donderdag best te zien’

Deze week zijn ’s nachts vallende sterren te zien. Het gaat om de zogeheten Orioniden, die de komende tijd de aarde passeren. In de nacht van dinsdag op woensdag vallen de meeste meteoren, maar de nacht erna zijn er meer opklaringen, zo meldt Weeronline. Het beste kijkmoment is op veel plaatsen donderdag rond 06.00 uur.

Het hoogste aantal vallende sterren wordt in de nachten naar dinsdag, woensdag en donderdag verwacht. Het gaat dan om circa 20 meteoren per uur. Het gedeelte van de hemel waarin de Orioniden te zien zijn, komt in Nederland pas na middernacht op.

De Orioniden zijn stukjes afval van de komeet Halley. Ze heten Orioniden omdat ze uit het sterrenbeeld Orion lijken te komen. Qua aantal vallen de Orioniden tegen in vergelijking met de Perseïden in de zomer en de Geminiden in de winter. Wel zijn vallende sterren van de Orioniden vaak mooi om te zien, omdat ze regelmatig een nalichtend spoor geven.

In de nacht op dinsdag is er veel bewolking en kan gemakkelijk mist ontstaan. De beste kans op een goed hemeluitzicht is aan het einde van de nacht in Zeeland en in het zuidwesten van Zuid-Holland. De nacht erna, die van dinsdag op woensdag, is er grote kans op mist. Ook kan vooral in het zuiden en westen van het land een spatje regen vallen. De grootste kans om iets te zien is rond 06.00, op de Wadden en in de noordelijke kustgebieden.

Vanwege het weer is de nacht naar donderdag volgens Weeronline de beste gelegenheid om naar de vallende sterren te kijken. Het wordt waarschijnlijk een droge nacht met opklaringen. Wel ligt mist op de loer. Het is geen koude nacht met minima rond 11 graden, tegen 8 graden in de nacht naar woensdag en 10 graden dinsdag.