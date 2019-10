Dutch Design week in Eindhoven: wat kan je verwachten?

Elk jaar in oktober vindt in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats. Van 19 tot en met 27 oktober is het weer een en al designgekte in de binnenstad en kunnen de 35.000 bezoekers uit binnen- en buitenland genieten van alle creatieve projecten en concepten van ruim 2600 creatievelingen. Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten.

Het aanbod is ook dit jaar weer enorm, waardoor het wellicht lastig is om specifieke thema’s aan te wijzen. Het ziet er echter wel naar uit dat relevante en urgente problemen een rode draad zijn in het werk van de ontwerpers, zoals eenzaamheid, digitalisering, afval en ecologie. Dit zijn onderwerpen die regelmatig terugkeren als startpunt voor procesanalyses, materiaalonderzoek of concreet productontwerp.

If not now, then when?

Het thema van de Dutch Design Week 2019 is ‘If not now, then when?’. We leven in een wereld waarin de verstedelijking zich steeds sneller ontwikkelt. Zestig tot zeventig procent van de bevolking zal rond 2030 in steden wonen. Hoe gaan we mensen op een efficiënte, duurzame en betaalbare wijze vervoeren? Het thema sluit perfect aan op de visie van Renault, wederom ook dit jaar partner van het evenement, die gelooft dat mobiliteit in de toekomst elektrisch, gedeeld, verbonden en autonoom zal zijn.

Zij pakken dit jaar uit met de nieuwe Renault ZOE, drie concept modellen die voor het eerst in Nederland te zien zijn en lezingen van Laurens van den Acker. Hij is Executive Senior Vice President Corporate Design van Renault en zal tijdens DDW op 19 en 20 oktober diverse lezingen geven over design en mobiliteit van de toekomst. Elektrische voertuigen zijn de toekomst.

Niet te missen

Wat wil je verder niet missen tijdens de Dutch Design Week? Wij geven een paar tips. De tentoonstelling Formidable Lightning laat lampen zien die van gerecycled kunststof dat op textiel wordt geprint zijn gemaakt. Door een robotarm wel te verstaan. Deze handgemaakte ontwerpen van Biomimicry designer Esseline Keeven worden met behulp van 3D-printtechniek op textiel aangebracht. Tijdens dit proces hecht hete kunststof zich vast aan het textiel. De samenvoeging van deze materialen veroorzaakt een spanning die leidt tot prachtige organische vormen.

Vervolgens is er de tentoonstelling Ambiguous objects, waarin Ning Zang en Yue Gu alledaagse items laten zien weg van hun beoogde functionaliteit. Hiermee willen ze laten zien dat deze items meer zijn dan simpele gebruiksvoorwerpen. Wanneer de functionaliteit weg wordt gehaald, welk verhaal ontstaat dan tussen de objecten en het publiek?

En ten slotte de tentoonstelling The Sun Show over zonwering van de toekomst. The Sun Show door studio Alissa+Nienke laat onze materiaalvisie op zonwering in onze (toekomstige) leefomgeving zien. Het geeft een overzicht van nieuw ontwikkelde projecten en grootschalige materiaalexperimenten in de context van zonwering en een spel tussen materiaal en (zon)licht.