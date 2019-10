Eline Nijhof Rode Kruis: “Het gaat erom wat je doet als het misgaat”

Een workshop EHBO bij drank- en drugsongevallen voor beveiligingsmensen, politie, jeugdgezondheidsartsen, horecamedewerkers, bezorgde ouders, familie, vrienden of in-company. Kortom, voor iedereen die betrokken is. Het Nederlandse Rode Kruis biedt sinds kort deze workshop aan in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Amsterdam, en de response is groot. Eline Nijhof, Hoofd EHBO Rode Kruis: “Vroeger dronk men een biertje op een festival, nu lijkt het normaal om een pilletje te slikken. Het gebruik van alcohol en drugs is iets wat het Rode Kruis nooit zal stimuleren, maar het gaat erom wat je doet als het misgaat.”

We lezen en horen het niet alleen in de media, maar ook de hulpverleners van het Rode Kruis, die onder andere bij festivals aanwezig zijn, zien het: de toename in het gebruik van alcohol en voornamelijk drugs wat steeds normaler is. Hiermee neemt de kans dat er iets misgaat ook toe. Daar wil het Rode Kruis iets aan doen. Eline: “Het is onze missie om de hulpbereidheid in Nederland te vergroten.”

“Wat je ziet, is dat mensen angstig worden”

“Het gaat ons erom dat zoveel mogelijk mensen weten hoe we elkaar kunnen helpen. Dit gebeurt niet alleen op festivals, maar ook bij feestjes, in de kroeg of thuis. Wat je ziet, is dat mensen angstig worden. Of ze hebben te veel geslikt of ze hebben drugs en drank door elkaar heen genomen. Hun ervaring is anders dan verwacht en ze raken de regie over hun lichaam kwijt. Dat geeft angst. Hoe ga je daarmee om als omgeving? Als iemand de weg kwijt is, is het belangrijk dat hij of zij gerust wordt gesteld. Je moet ze op een rustige manier uit de emotie trekken.”

De workshop bestaat uit een theoretisch gedeelte van een uur (online) en een praktijkles van drie uur, waarbij geïnteresseerden leren wat de verschillen zijn tussen sociale gebruikers en verslaafden en iedereen die daar tussen zit. “Je leert over de soorten drugs die er zijn, wat ze met je doen en wat de effecten kunnen zijn. Aan de hand van filmpjes krijg je te zien hoe het kan doorslaan naar de verkeerde kant. Maar ook: hoe kan je zien wat iemand heeft gebruikt? In het praktijkgedeelte krijgt iedereen een simulatiebril op. Hierdoor ervaar je wat er met je gebeurt als je bijvoorbeeld twintig glazen bier op hebt, een xtc hebt geslikt of cocaïne hebt gebruikt. Dat voel je dan. Met bril op moeten mensen een balletje overgooien of een fietsslot openmaken om te ervaren hoe dergelijke middelen jou beïnvloeden. Toen ik die bril opzette dacht ik wel even: waarom doen mensen zichzelf dit aan?”

“Ze willen de cursus op scholen gaan geven”

Door het groeiende aantal berichten in de media over het gebruik van drugs en een vraag vanuit het publiek richt het Rode Kruis nu hun pijlen op deze nieuwe workshop en doelgroep. “Binnen het onderwijs is er ook een vraag. Ze willen de cursus op scholen gaan geven. Dat is fijn, dat die behoefte er is. En vorige week hebben mensen die bij het Amsterdam Dance Event werken de cursus gedaan. Daar worden veel pilletjes genomen. Ons doel is dat iedereen goed is voorbereid en elkaar kan helpen in nood.”

Er is nog te veel onwetendheid over drugs bij zowel gebruikers als de omgeving, aldus Eline. “Onze droom is dat iedereen die betrokken is deze cursus gaat volgen, zodat die onwetendheid wegvalt. Waar het vooral omgaat, is geruststellen, en soms moet iemand naar de EHBO of moet 112 worden gebeld. Het hangt af van de hoeveelheid en de combinatie. Veel mensen staan er niet bij stil dat er ook een keerzijde aan drugs zit. Van alcohol weten we dat je kan overgeven en een kater kan krijgen, maar bij pilletjes en andere drugs is die kennis vaak niet paraat.”

Wat zijn de reacties tot nu toe? “Voor veel mensen is de cursus een eye opener. Mensen zijn verbaasd over wat ze allemaal leren. En ze vinden het ook confronterend om te ervaren wat een pilletje doet met je lichaam en bewustzijn. Ik heb het praktijkgedeelte om tien uur in de ochtend gedaan. Hoe kan het nou dat ik op dit moment van de dag mijn motoriek kwijt ben door een simulatie bril? Laat staan als je die middelen echt in je lijf hebt. En dan weten we nog niet wat het op de lange termijn doet met mensen. Ik vind het beangstigend dat het zo normaal is.”

Wil je ook de workshop Eerste Hulp bij drank- en drugsongevallen volgen? Klik dan hier.