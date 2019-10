Gelderland bevriest vergunningen voor boeren

Boeren in Gelderland kunnen in elk geval tot 1 december van dit jaar geen vergunningen krijgen voor hun bedrijfsvoering. Gelderland heeft tijd nodig om zich samen met de andere provincies en het Rijk te buigen over nieuwe stikstofregels en de gevolgen daarvan, zo hebben Gedeputeerde Staten dinsdag laten weten.

Gelderland schortte het nieuwe stikstofbeleid vorige maandag op na massaal boerenprotest. Friesland en Drenthe trokken na zulk protest de nieuwe regels in en Overijssel en Limburg pasten de regels aan. Het gevolg is volgens Gelderland grote onduidelijkheid, terwijl zowel landbouwminister Carola Schouten als Kamerleden ook nog eens verschillende meningen hebben geuit over de provinciale regels. Bovendien verschillen Schouten en de provincies onderling van opvatting.

Volgens Gelderland is het de bedoeling dat Rijk en provincies uiterlijk op 1 december met duidelijke definities komen over welke stikstofmaatregelen de agrarische sector gaan treffen. Daarover moet nog gepraat worden met vertegenwoordigers van de boeren. Volgens Gelderland is er in eerste instantie te snel gewerkt aan het stikstofprobleem, waardoor de belanghebbenden niet zijn gehoord. “Om herhaling hiervan te voorkomen willen wij rust, ruimte en zorgvuldigheid”, aldus het provinciebestuur, dat afgelopen week al met boeren om de tafel zat.

Gelderland heeft als provincie met de meeste beschermde natuurgebieden een bijzondere positie. De provincie benadrukt dat er een landelijke aanpak nodig is om het stikstofprobleem rond bijvoorbeeld de Veluwe op te lossen. In Gelderland liggen 2800 projecten op dit moment stil.

De bouwsector en de industrie kunnen wel nieuwe vergunningen aanvragen, aldus de provincie.