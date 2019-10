Man vast na dood vrouw en kind in Diemen

Een 48-jarige man zit vast voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een vrouw en een kind in Diemen. De lichamen werden vrijdag gevonden in een woning, meldde het Openbaar Ministerie dinsdag. De politie onderzoekt nog of sprake is van een misdrijf, maar de huurder van het huis is aangehouden.

De rechter-commissaris heeft besloten dat hij nog twee weken langer vast blijft zitten.

Volgens lokale media gaat het om een moeder en een pasgeboren baby. Het OM wil dit niet bevestigen. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.