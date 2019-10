Een 24-jarige motorrijder uit Achthuizen is maandagavond overleden na een ongeval aan het Beneden Zandpad in Middelharnis. De man kwam rond 21.15 uur door nog onbekende oorzaak in botsing met een auto, meldt de politie.

Hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. De motorrijder overleed aan zijn verwondingen.