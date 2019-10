Nederland en Aruba in top 10 Lonely Planet

Aruba en Nederland behoren volgens reisgids Lonely Planet tot de tien beste landen om te bezoeken in 2020. De medewerkers van de reisgids stellen ieder jaar lijsten samen met beste landen, steden, regio’s en bestemmingen waar je het meeste waar voor je geld krijgt. Aruba staat bij de landen om te bezoeken op de vierde plaats. Nederland staat op de zevende plaats.

Lonely Planet roemt de goede ‘vibes’ en de duurzaamheidsinspanningen van Aruba. Nederland is volgens de gids klaar om feest te vieren in 2020. Niet alleen wordt 75 jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog gevierd, ook Koningsdag in april en Bevrijdingsdag en het Eurovisiesongfestival in mei zijn de moeite waard. Daarnaast raadt de reisgids bezoekers aan naar de Waddenzee te gaan.

Nummer 1 op de lijst van landen om te bezoeken is het koninkrijk Bhutan in de Himalaya. Bij de steden staat het Oostenrijkse Salzburg bovenaan, waar de Salzburger Festspiele volgens de reisgids hun honderdste verjaardag vieren in 2020. Als mooiste regio noemt Lonely Planet de Centraal-Aziatische Zijderoute.