Schadelijke stoffen in 4 soorten autozitjes

De ANWB heeft bij een test van autostoeltjes vier modellen het predicaat ‘slecht’ gegeven wegens een hoge concentratie schadelijke stoffen in de bekleding. Bij het onderzoek werden twintig modellen onder de loep genomen. Vijf zitjes kregen een ‘voldoende’ en elf stoeltjes zijn als ‘goed’ beoordeeld.

Uit de test blijkt onder meer dat de bekleding van de Uppababy Mesa i-Size de kankerverwekkende vlamvertrager TCPP bevat. In de bekleding van de Hauck iPro Baby is naftaleen aangetroffen. Gezondheidswetenschappers vermoeden dat naftaleen kankerverwekkend is.

Sinds 2003 test de ANWB samen met Europese partners elk jaar kinderzitjes om ouders te informeren over de kwaliteit van de stoeltjes.