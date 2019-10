Temperatuur stijgt donderdag tot 20 graden

Op veel plekken in het zuiden van Nederland stijgt de temperatuur donderdag tot 20 graden, meldt Weeronline. Een gemiddelde middagtemperatuur voor deze tijd van het jaar is 13 graden.

Woensdag wordt het in grote delen van het land 15 tot 17 graden en in Noord-Brabant en Limburg 18 tot 19 graden. Op donderdag is het nog iets warmer met op veel plekken temperaturen van 17 tot 19 graden. In Noord-Brabant en Limburg wordt het 20 graden. Op de Wadden blijft de temperatuur met 15 tot 16 graden iets achter.

Ook vrijdag en zaterdag is het met 15 tot 17 graden nog zacht. Vanaf zondag wordt het beduidend koeler.

In de regio’s midden en noord is het deze week herfstvakantie. Leerlingen in de regio zuid hadden vorige week vakantie.