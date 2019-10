Biografie Elton John meteen in Bestseller-top

Elton John heeft meteen succes met zijn autobiografie Ik, Elton John. Op plaats vijf is hij de hoogste binnenkomer in de Bestseller 60 van deze week. Het levensverhaal van de zanger was dit jaar al goed voor een andere kaskraker, namelijk de bioscoopfilm Rocket Man.

Elton John is niet de enige nieuwkomer in de top 10. Jussi Adler-Olsen belandt deze week met Slachtoffer 2117 direct op de tiende plek. Fans hebben lang moeten wachten op het achtste deel van de Serie Q-boekenserie van de Deense schrijver. Het zevende deel, Selfies, werd twee jaar geleden uitgebracht.

Rutger Bregman voert weer de lijst aan met De meeste mensen deugen. Op plek twee staat Lucinda Riley met haar hit De zeven zussen en de top drie wordt compleet gemaakt door Oek de Jongs Zwarte schuur. De nummer 1 van vorige week, André het astronautje op zoek naar Laika van André Kuipers, staat deze week op plek 18.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

2. (4) Lucinda Riley – De zeven zussen

3. (5) Oek de Jong- Zwarte schuur

4. (6) Griet op de Beeck – Let op mijn woorden

5. (-) Elton John – Ik, Elton John

6. (9) Linda van Rijn – Zoutelande

7. (11) Jamie Oliver – Jamie’s VEG

8. (8) Fokke Obbema – De zin van het leven

9. (10) Huib Modderkolk – Het is oorlog maar niemand die het ziet

10. (0) Jussi Adler-Olsen – Slachtoffer 2117