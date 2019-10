Celstraf geëist voor ophangen granaat bij ADO

Tegen de drie mannen die verdacht worden van het ophangen van een handgranaat bij het supportershome van ADO Den Haag in april dit jaar, zijn celstraffen geëist tot twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook zouden ze drie kruizen – het wapen van Amsterdam – op de muur hebben aangebracht.

Het levensgevaarlijke explosief – met de pin er nog in – werd gevonden bij het gebouw naast het stadion van de eredivisieclub. Het was met ducttape bevestigd.

Volgens de officier van justitie hebben Hilal A. B. (18 jaar) en de evenoude Faissal B. de belangrijkste rol gespeeld. A.B. zou de granaat hebben opgehangen, B. had het vervoer geregeld. Ook zouden zij al eens eerder, in februari, “een voorverkenning” bij het stadion hebben gedaan volgens de officier. Tegen hen is daarom de zwaarste straf geëist.

De 21-jarige verdachte Charafedinne G. is in april op en neer naar Amsterdam gereden, maar hij zou niks met de voorverkenning te maken hebben gehad. Tegen hem is een celstraf van achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk geëist.

De Amsterdamse verdachten ontkennen iets met de granaat te maken te hebben. G. en B. erkennen dat ze bij het stadion waren, maar wisten naar eigen zeggen niet wat daar gebeurde. A. B. ontkent dat hij de bewuste avond bij het Haagse voetbalstadion was.

Waarom de granaat daar geplaatst is, is niet duidelijk. Mogelijk ging het om een vergelding voor het bekladden met groene en gele verf, de clubkleuren van ADO Den Haag, in februari op verschillende plekken in Amsterdam. Ook het bekende standbeeld de Dokwerker werd toen besmeurd met verf. ADO en Ajax zijn elkaars rivalen.