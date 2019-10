‘Criminele groep achter bloedpriktruc’

De politie vermoedt dat een criminele groep achter een aantal babbeltrucs zit waarbij de daders zich voordoen als zorgverleners die bloed komen prikken. Inmiddels zijn vier gevallen bekend waarbij ouderen het slachtoffer zijn geworden. Bij de slachtoffers werd daadwerkelijk bloed afgenomen en tegelijk werden ze beroofd van hun geld.

Volgens een woordvoerster van de politie gaat het vermoedelijk om “één groep, die in wisselende samenstelling opereert”. Ze zegt dat deze babbeltruc niet eerder is voorgekomen en verder gaat dan andere methoden, omdat “de lichamelijke integriteit wordt aangetast”.

Volgens de woordvoerster lijkt de groep “een landelijk karakter” te hebben. Voor zover bekend hebben trucs plaatsgevonden in Utrecht, Eindhoven en Delft. In Delft werd zelfs van tevoren gebeld om een afspraak te maken. De politie onderzoekt of ook elders ouderen slachtoffer zijn geworden.