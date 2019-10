Den Haag krijgt meldpunt over integriteit

Wie vermoedt dat een bestuurder in Den Haag niet integer is, kan dat voortaan doorgeven aan een speciaal meldpunt. Dat is woensdag in het leven geroepen door de gemeente. Aanleiding is de affaire rond twee ex-wethouders die worden verdacht van ambtelijke corruptie en schending van hun ambtsgeheim.

Inwoners, ambtenaren en bestuurders van Den Haag kunnen contact opnemen met het meldpunt om een mogelijk probleem door te geven. Als de melder dat wil, kan dat ook anoniem. Na een melding wordt hooguit twee maanden lang vooronderzoek gedaan. Als daaruit naar voren komt dat er inderdaad misschien iets niet in de haak is, volgt een volledig onderzoek. En na dat onderzoek wordt misschien het Openbaar Ministerie of de Rijksrecherche ingeschakeld.