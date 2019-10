Medewerkers advocatenkantoor mishandeld

Een man heeft woensdag in Amsterdam medewerkers van het advocatenkantoor van Gerald Roethof mishandeld. Een van de secretaresses moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Ze maakt het naar omstandigheden redelijk, laat Roethof in een reactie weten. Ook zijn er vernielingen aangericht in het pand.

De politie heeft de man kunnen aanhouden. Het onderzoek naar het incident is nog gaande, laat de politie weten.

Roethof meldt dat de man geen cliĆ«nt van hem of zijn kantoor is. Hij was “kennelijk bij mij op mijn kantoor op zoek naar een collega van een aan mijn kantoor gelieerd kantoor. Die collega werkt niet bij mij, werkt niet voor mij en was derhalve niet bij mij op mijn kantoor aanwezig toen die man binnenkwam”.