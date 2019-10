Ouborgprijs voor Jeroen Eisinga

De Ouborg Prijs 2019, 10.000 euro en een eigen tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag, is voor filmkunstenaar Jeroen Eisinga. Hij krijgt de onderscheiding van de stad, het museum en de Haagse kunstinstelling Stroom. Er hoort ook nog een publicatie over zijn werk bij.

Eisinga heeft geen groot, maar wel een opvallend oeuvre. Zo liet hij zich voor zijn film Springtime (2011) overdekken door zo’n 150.000 bijen. Eisinga is “uiterst precies, gevarieerd en indringend werk van hoge kwaliteit. Werk dat je niet gauw loslaat”, aldus de jury.

Voor de prijstentoonstelling Jeroen Eisinga – De maatschappelijke ladder, die vanaf 23 november in het Kunstmuseum (het voormalige Gemeentemuseum) te zien zal zijn, combineert Eisinga vijf films uit de jaren negentig: 40-44-PG (1993), Grauzone (1995), Het belangrijkste moment van mijn leven (1995), Night Porter (1993) en De maatschappelijke ladder (1996 – 2019). De laatstgenoemde film was nog niet eerder in het openbaar te zien. Bezoekers krijgen op de expo ook een inkijkje in het maken van de films.

De Ouborg Prijs, genoemd naar kunstenaar Piet Ouborg (1893-1956), werd eerder in de wacht gesleept door onder anderen Philip Akkerman, Auke de Vries, Lotti van der Gaag, Gerard Fieret en Frans Zwartjes.