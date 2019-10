Politiechef: ‘fors afstand’ van misstanden

De Haagse politiechef Paul van Musscher “baalt verschrikkelijk” van de misstanden binnen zijn korps. Daarin zou sprake zijn van “een ongewenste cultuur” en een “opeenstapeling van ongewenste gedragingen”. “We willen de onderste steen boven”, zegt Van Musscher in een interview met NRC Handelsblad.

“Uiteindelijk spitst het onderzoek zich toe op vier politiemensen. Ik walg van politieagenten die zich Marokkanenverdelgers noemen. Ik neem daar echt fors afstand van.” Van Musscher verwacht binnen enkele weken een besluit over de eventuele schorsing van agenten. Daarnaast loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen een agent, zegt hij.

Van Musscher ontkent dat teamchef Fatima Aboulouafa niet meer kan terugkeren in het korps omdat ze aandacht voor de verziekte sfeer vroeg. Dat heeft volgens hem vooral te maken met de manier waarop ze zich in de media over het korps uitte. “De teamdynamiek was niet goed en de situatie onhoudbaar.”