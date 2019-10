Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen aangetoond waarin iemand verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat is 12 procent meer dan in 2017. Sinds er fraudecijfers worden bijgehouden, lag dit aantal nog nooit zo hoog, meldt het Verbond van Verzekeraars.

Het verbond baseert zich op cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Verzekeraars hebben afgelopen jaar 45.000 fraudesignalen onderzocht, waarbij dus bij een kwart van de zaken fraude is vastgesteld. Daarmee hebben verzekeraars in 2018 gezamenlijk 82 miljoen euro bespaard.

Voor het eerst komt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit ook met cijfers over fraude met zakelijke verzekeringen. Vorig jaar hebben verzekeraars 2500 onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke fraude door ondernemers. Daarbij is uiteindelijk 595 keer bewezen dat er fraude was gepleegd. Voorbeelden hiervan zijn het in scene zetten van overvallen en inbraken of het in brand steken van een eigen bedrijfspand.