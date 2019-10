‘Stationssteker’ Jawed S. in hoger beroep

Jawed S., de man die vorige week werd veroordeeld tot bijna 27 jaar cel voor het neersteken van twee Amerikaanse toeristen op Amsterdam CS, gaat in hoger beroep. Dat bevestigt zijn advocaat Simon van der Woude na berichtgeving van AT5. “Hij gaat in beroep tegen de strafmaat, niet tegen de veroordeling zelf. Want dat hij schuldig is dat blijkt wel uit het dossier”, aldus Van der Woude.

Kort na de uitspraak zei de advocaat al dat hij de straf te hoog vond. Zijn cliĆ«nt zou hebben gehandeld uit “een beetje jeugdige bravoure”, zei Van der Woude tegen AT5. Naast de celstraf moet S. bijna 3 miljoen euro schadevergoeding betalen.

S. kwam eind augustus naar ons land uit woede over de cartoonwedstrijd van de profeet Mohammed die PVV-leider Geert Wilders had uitgeroepen. Op CS viel hij de twee willekeurig gekozen slachtoffers – beiden 38 jaar – vanuit het niets aan met een mes. Kort na de aanval schoot een politieman S. neer.