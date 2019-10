Student dik tevreden over studie

Universitaire studenten zijn tevreden over hun studie als geheel. Ze geven die een 4,1 op een schaal van 5, net als de afgelopen jaren. Dat zegt de Stichting Studiekeuze123 op basis van de Nationale Studenten Enquête 2019, een jaarlijks onderzoek. Er namen deze keer 94.000 studenten aan deel.

Ook onder de studenten van de particuliere hbo-opleidingen is de tevredenheid hoog. Daar wordt eveneens een 4,1 gegeven. De (door de overheid) bekostigde hogescholen besloten echter eerder dit jaar deze keer niet mee te doen aan het onderzoek. De Vereniging Hogescholen noemde de enquête afgelopen voorjaar niet betrouwbaar. Er waren moeilijkheden met het invullen van de vragenlijsten en voorts vraagstukken als gevolg van de nieuwe privacywetgeving (AVG). Inmiddels zijn er gesprekken gaande om de bekostigde instellingen volgend jaar weer mee te krijgen.

Universiteiten en het niet-bekostigde hoger beroepsonderwijs hadden al wel vertrouwen in de aanpak van de problemen en het herstel van eerdere afwijkingen in de verzamelde data. “Om tot valide en betrouwbare resultaten over de universitaire en niet-bekostigde hbo-opleidingen te komen is de kwaliteit van de resultaten zowel voor als na de herstelwerkzaamheden gecontroleerd en betrouwbaar bevonden door het Centraal Bureau voor de Statistiek”, aldus de stichting verder.

De tevredenheidsoordelen van de 94.000 studenten van universitaire en particuliere opleidingen staan vanaf woensdag op Studiekeuze123.nl. Voor de opleidingen van de bekostigde hogescholen blijft Studiekeuze123 de resultaten van 2018 tonen.