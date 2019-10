Verdachten handgranaat ADO voor rechter

De drie mannen die verdacht worden van het ophangen van een handgranaat bij het supportershome van ADO Den Haag april dit jaar, moeten zich woensdag voor de rechter verantwoorden. Ze worden verdacht van bedreiging, het voorhanden hebben van een granaat en vernieling. Het explosief werd in april gevonden bij het gebouw naast het stadion van de eredivisieclub.

Waarom de granaat daar geplaatst is, is niet duidelijk. Mogelijk ging het om een vergelding voor het bekladden met groene en gele verf, de clubkleuren van ADO Den Haag, in februari op verschillende plekken in Amsterdam. Ook het bekende standbeeld de Dokwerker werd toen besmeurd met verf.

De mannen ontkennen dat ze iets met de granaat te maken hebben. De 20-jarige verdachte Charafedinne G. geeft toe dat hij de auto bestuurde waarmee de drie vanuit Amsterdam op en neer reden, maar hij had naar eigen zeggen geen idee wat ze gingen doen. Faissal B. (18) zei ook niet te weten wat de bedoeling was. De even oude Hilal A. B. zou de granaat op het supportershome hebben geplakt. Hij zwijgt daarover.