6 jaar celstraf voor bijna fatale steekpartij

De hoofdverdachte van een nachtelijke steekpartij, op 29 december vorig jaar op de Westersingel in Rotterdam, is veroordeeld tot zes jaar celstraf. Volgens de rechtbank Rotterdam blijkt uit camerabeelden duidelijk dat de 30-jarige Hendry S. heeft ingestoken op een 23-jarige man uit Ridderkerk. Het slachtoffer werd geraakt in zijn hart en werd gered door een spoedoperatie op straat door het Mobiel Medisch Team. De rechtbank gaat uit van poging tot doodslag.

Wat betreft het steken van een andere man oordeelt de rechtbank dat het hier gaat om het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De opgelegde straf is dan ook lager dan de tien jaar cel die het Openbaar Ministerie had geƫist voor twee keer poging tot doodslag. Verder moet S., die ontkende, ook een oude voorwaardelijke straf van bijna drie jaar alsnog uitzitten.

S. ging steken, waarschijnlijk met een mes, toen hij zich bemoeide met een ruzie op straat van twee mannen met een vriendengroep die net uit club Vibes was gekomen. De aanstichter van de ruzie, Dennis S. (30), kreeg een taakstraf van 180 uur opgelegd en een grotendeels voorwaardelijke celstraf. Hij was kwaad omdat hij zijn whiskyfles kwijt was. De derde verdachte Xavier J. (32) kreeg 40 uur werkstraf opgelegd.