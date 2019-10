Bezoekersrecord voor Airborne Museum

Het Airborne Museum in Oosterbeek heeft voor het eerst in zijn bestaan meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Het museum sluit maandag de deuren voor een complete vernieuwing en heeft in de eerste tien maanden van dit jaar ruim 103.000 bezoekers geteld, aldus een woordvoerster donderdag.

Rondom de 75e herdenking van de Slag om Arnhem in september was het drukker dan ooit volgens het museum. Ook bij de dependance Airborne at the Bridge in Arnhem was het razend druk. Deze dependance blijft gewoon open, zodat daar pas aan het eind van het jaar bekend is hoeveel bezoekers er zijn geweest.

Het Airborne Museum gaat de hele collectie vervangen. Met behulp van audiovisuele technieken stapt de bezoeker straks als het ware in het verhaal van het museum. Het museum gaat rond 14 maart 2020 weer open.