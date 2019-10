Dertien aanhoudingen rondom Ajax-Chelsea

Rondom de voetbalwedstrijd Ajax-Chelsea zijn woensdag in Amsterdam dertien personen aangehouden. Zij maakten zich schuldig aan het verstoren van de openbare orde. Volgens een politiewoordvoerster zijn ze allemaal gehoord en met een boete op zak weer vrijgelaten.

Onder de arrestanten waren vier Engelse supporters. De aanhoudingen werden voor en na de wedstrijd in de Champions League gedaan. Volgens de politie hebben zich verder geen noemenswaardige incidenten voorgedaan.

Voorafgaand aan de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA was er op de Wallen een verbod op de verkoop van alcohol in winkels. De gemeente wilde hiermee overlast door dronken supporters beperken. Of alle ondernemers zich aan het verbod hebben gehouden, is nog niet bekend.