‘Dolfijn in gevangenschap levert fortuin op’

Een dolfijn in gevangenschap verdient miljoenen voor zijn eigenaar, zo valt op te maken uit onderzoek van World Animal Protection (WAP). In een rapport over entertainment met dolfijnen becijfert de dierenrechtenorganisatie dat één dolfijn tussen de 400.000 en 2 miljoen dollar per jaar oplevert. Dat is exclusief inkomsten uit zaken als merchandise, eten en drinken.

“Het is letterlijk een miljardenindustrie en dat alles over de rug van lijdende wilde dieren”, concludeert WAP. De organisatie is tegen het vangen en trainen van dolfijnen, omdat ze in gevangenschap niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Ze hebben slechts een fractie van de ruimte die ze in het wild hebben, ervaren stress en zijn volgens WAP ook veel te intelligent om hun vrijheid af te nemen. De organisatie roept reisorganisaties daarom op te stoppen met kaartverkoop voor bijvoorbeeld dolfinaria.

Het Dolfinarium in Harderwijk stelt dat de dolfijnen daar wel degelijk gelukkig zijn. Ze worden volgens het Dolfinarium goed verzorgd, fysiek en mentaal uitgedaagd en nooit verplicht om mee te werken. “Onze dieren zijn actief en enthousiast. Bijna een miljoen bezoekers controleren dat jaarlijks.”

Karin Bilo van WAP ziet het anders. “De dieren krijgen niet de kans om te jagen, lange afstanden te zwemmen of zelf hun groepsgenoten uit te kiezen. Dolfijnen zijn intelligente en sociale dieren die veel stress ervaren en zich vervelen in gevangenschap en dat allemaal voor ons vermaak”, zegt zij. In een petitie roept WAP specifiek Expedia op om daar geen kaarten meer voor te verkopen. De organisatie bekritiseert ook TUI, ANWB en VakantieVeilingen omdat ze tickets voor vermaak met dolfijnen aanbieden.

“Wij hebben sympathie voor mensen die zich inzetten voor dierenrechten, maar we hebben er zelf geen verstand van”, reageert een woordvoerder van de ANWB. “Het Dolfinarium heeft een vergunning, wij gaan er dus van uit dat ze voldoen aan internationale regels en zien geen reden om onze leden geen kaarten te verkopen.” TUI laat in het algemeen weten “duidelijke richtlijnen” te hanteren over dierenwelzijn. Aanbieders van dierexcursies moeten zich daaraan houden.

Volgens het rapport van WAP worden op 336 plekken ter wereld dolfijnen gehouden, met name in China, Japan en de Verenigde Staten.