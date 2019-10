Flatspringers komen vrij uit voorarrest

De rechtbank in Breda heeft besloten de twee zogenoemde flatspringers te schorsen uit voorarrest. De twee verdachten van de moord op Bredanaar Soufian Zouagh komen daardoor vrijdag vrij.

De twee werden gearresteerd nadat ze in januari 2017 de flat in waren gevlucht van de 25-jarige Brabander. Daarna zouden ze van het balkon zijn gesprongen of gevallen. Ze raakten zwaargewond. Na de arrestatie vond de politie het lijk van de bewoner met twee kogelgaten in het hoofd. De verdachten ontkennen dat zij bij zijn dood zijn betrokken.

De twee hebben 21 maanden in voorarrest gezeten en blijven verdachten. Ze moeten wel verplicht bij alle zittingen in hun zaak verschijnen. Bovendien hebben ze een meldplicht bij de politie en mogen ze geen contact hebben met elkaar en met nabestaanden.

De zaak wordt mogelijk begin maart pas inhoudelijk behandeld.